Reorganisatie gemeente Maastricht raakt 700 ambtenaren

Genk Genk organi­seert opleidin­gen voor omstaan­ders van ongewenst gedrag: “Door als omstaander te reageren, kun je een groot verschil maken”

Hoe reageer je het best als je getuige bent van discriminatie, racisme of intimidatie? Vanaf vrijdag 19 januari kom je het te weten in de ‘Omstaanderstrainingen’, georganiseerd door Stad Genk. Ook voor professionals en verenigingen worden er cursussen uitgewerkt.

17 januari