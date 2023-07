Buren staan terecht voor kweek van 300 cannabis­plant­jes: “Onze broodjes­zaak draaide niet meer”

Zelf heeft hij naar eigen zeggen nooit drugs gebruikt, maar een vijftiger uit Pelt wist wel een cannabisoogst van drie kilogram binnen te halen “dankzij het internet”. En dankzij wat hulp van zijn buurman, die naast hem in de beklaagdenbank mocht plaatsnemen. “De coronacrisis had ons financiële problemen bezorgd”, klonk het. Vraag is of de rechter daar vandaag nog wat problemen bovenop doet.