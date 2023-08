Man (63) die polsen van ex oversnijdt, riskeert 14 jaar cel: “Mama leeft nog, maar is toch vermoord”

Gefrustreerd door een relatiebreuk trok L. (63) op 16 oktober 2022 naar het appartement van zijn ex in Bilzen. Hij bond de vrouw vast, knipte haar haar af en sneed haar polsen over. Het slachtoffer kan nu niet meer zelfstandig leven. “Dat iemand in staat is om een mens die urenlang schreeuwt en smeekt om te stoppen zoiets aan te doen, dat zullen wij voor altijd meedragen”, getuigden de dochters van V. voor de strafrechtbank.