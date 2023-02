Pruuf Mar uit Ysselsteyn wint editie 47 van LVK

Limburg Van chocolade tot spek en siroop: van deze pannenkoe­ken smul je op Maria Lichtmis in Limburg

Op 2 februari is het Maria Lichtmis: het feest bij uitstek om zonder schuldgevoel pannenkoeken te eten. Wij lijsten zeven leuke pannenkoekenhuisjes in Limburg voor jullie op. Van Bij Peter in Tongeren tot Milise in Neerpelt: op Maria Lichtmis vind je bij deze zaken een speciale pannenkoek voor iedereen.

