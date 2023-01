Prijzen voor huizen en appartementen in Riemst stijgen

Diepenbeek Snelheids­dui­vel raast met 162 kilometer per uur door zone 90 in Diepenbeek

In de nacht van donderdag op vrijdag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) mobiele alcohol- en drugscontroles in het verkeer. Ze patrouilleerden hierbij in Diepenbeek, Hasselt en Zonhoven en haalden 43 voertuigen ter controle uit het verkeer.

