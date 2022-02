Politie haalt indringers uit zelfingericht café in mergelgrotten van Kanne

Maasmechelen RESTOTIP. Queens Avenue Burgers in Maasmeche­len: “We brengen New York naar Eisden”

Toen Serhat Bozan uit Eisden twee jaar geleden in New York zat, ging het land in lockdown door het coronavirus. Hij ging er tijdelijk aan de slag in de hamburgertent van een familielid in Upper East Side en werd er vooral geïnspireerd. “Met die ideeën kwam ik na drie maanden terug naar België om ons concept aan te passen naar New Yorks idee", zegt Bozan. Wij gingen langs en likten na afloop onze duimen en vingers af.

