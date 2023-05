“Pas maar op, dat is gene gewone”: twintiger valt zwemmer aan met machete na ‘vieze gebaren’ naar vriendin

“Samen meer dan 100 lesjaren op de teller en nooit zijn er klachten geweest”: leerkrach­ten proberen schorsing ongedaan te maken na omstreden WhatsApp­groep

De leerkrachten van Sportschool Hasselt die in opspraak kwamen wegens racistische, seksistische en homofobe berichten in hun WhatsAppgroep ‘Gouden Elf’ hebben dinsdagavond hun zaak bepleit voor de raad van bestuur van de school. Daar hoopten ze hun schorsing ongedaan te maken. Als dat lukt, kunnen ze over een tweetal weken weer aan de slag.