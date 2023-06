Nederlandse gemeenten overtreden massaal de wet door achterkamertjes in te duiken

Lanaken Vernieuwd recyclage­park moet voor vlotte doorstro­ming zorgen

Op 27 juni heropent het recyclagepark Lanaken opnieuw de deuren. Het was bijna een jaar dicht voor renovatie. Volgens Limburg.net, dat instaat voor de uitbating, biedt het nieuwe park heel wat voordelen. Er is gezorgd voor een vlotte doorstroming, de containers zijn verzonken en het geheel is in één oogopslag te overzien