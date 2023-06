Natuurmonumenten geeft jarig Pieterpad een officieel eindpunt cadeau

RESTOTIP. Suzy’s Place, precies wat Tessender­lo nog nodig had: “Gezondheid staat centraal, maar eigenlijk vooral de verwenne­rij”

Bubbels met bladgoud, verse smoothies of instagrammable lattés: in het centrum van Tessenderlo kan je sinds kort terecht bij Suzy’s Place. Amper vijf weken geleden opende de zaak zijn deuren, maar in die periode wist uitbaatster Suzy Van Beylen al heel wat vaste klanten te strikken. Met de gezellige lunch- en koffiebar maakt ze haar kinderdroom waar. Wij gingen langs voor een gezonde lunch.