MVV haalt ‘Ajax-beul’ Smeets terug naar Maastricht

Voormalig KU Leu­ven-professor lichter bestraft voor verkrach­ting studente: kans dat hij naar gevangenis moet, is zeer klein

Het Antwerpse hof van beroep heeft voormalig KU Leuven-professor Filip D. (64) uit Bilzen veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor het aanranden en verkrachten van een studente tijdens een congres in Barcelona in de zomer van 2016. Hij krijgt een lichtere straf dan de effectieve celstraf van 54 maanden in eerste aanleg. De zestiger heeft de feiten altijd ontkend.