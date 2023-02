Monteur krijgt stroomstoot van laadpaal, met brandwonden naar ziekenhuis gebracht

Aardbeving Turkije ook gemeten in Zuid-Lim­burg

De aardbeving die vanochtend in Turkije plaatsvond, is ook gemeten door het Nederlandse meetstation in de Heimansgroeve in Zuid-Limburg, bij Vijlen. Volgens het KNMI is het normaal dat zware bevingen aan de andere kant van Europa ook in Nederland worden gemeten.

