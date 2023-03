Meer loon voor medewerkers musea: ‘Niet eerder zo‘n grote stap in salaris’

Provinci­aal Voetbal Limburg zet lokale voetbal­ploe­gen in de bloemetjes tijdens galabal op 19 mei

Op vrijdag 19 mei gaat Provinciaal Voetbal Limburg op zoek naar dé sleutelfiguren van het afgelopen voetbalseizoen in het Limburgs provinciaal voetbal. Tijdens het galabal in Hangar58 in Genk worden de beste dames en heren van het afgelopen voetbalseizoen in de bloemetjes gezet. In totaal zullen maar liefst 53 trofeeën uitgedeeld worden.