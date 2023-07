Meer leden en meer bezoekers bij evenementen, bibliotheken doen het goed

Neerharen GLO’ART zomerexpo ‘Made You Look’

Kunstencentrum GLO’ART start dit jaar haar seizoen met de zomerexpositie ‘Made You look’. De tentoonstelling legt de focus op thema’s die spelen in de (groot)stedelijke cultuur. Manipulatie bij een eerste ontmoeting, kijken naar de ander vanuit je eigenwaarde of nog hoe men zich voorstelt als individu aan de wereld rondom je.