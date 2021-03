Man schiet na noodoproep familiaal geweld op politie in Riemst: geen gewonden

“Omstreeks 20.30 uur kregen we noodmelding vanuit de Trinellestraat dat er familiale problemen waren", bevestigt korpschef van politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst Dirk Claes. “Toen de politie aankwam, vuurde een man geweerschoten af op het politieteam. Het is nog niet duidelijk in welke toestand - bijvoorbeeld al dan niet een alcoholprobleem - de man zich bevond. Er raakte niemand gewond, maar er is wel schade aan het politievoertuig. Hoe dan ook zijn we erin geslaagd om de man te overmeesteren zonder een geweer te moeten gebruiken. Intussen zijn we de situatie momenteel nog verder aan het onderzoeken.”