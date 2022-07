Man die naaktzwemmer achtervolgt met machete in Kanne geeft zichzelf aan: “Meer dan tien keer op zijn gezicht geslagen”

Hasselt Juni Thaï Foody krijgt Rider’s Award van Deliveroo: “Beloning voor onze inspannin­gen”

Ook dit jaar organiseerde Deliveroo de Riders’ Awards. Hierbij kiezen koeriers hun favoriete restaurants in steden waar Deliveroo actief is. In hasselt kwam Juni Thaï Foody als winnaar uit de bus. De zaak ging Bavet en Pizza that’s amore vooraf in de stemming.

15 juli