Man (29) voor dood achtergelaten na aanrijding: “Slachtoffer werd meters meegesleurd”

Bilzen Bilzenaar wandelt naar Rome (2.400 kilometer) voor goede doel

Op 9 april is Bilzenaar Tom Bosch vertrokken voor een wandeling van 2.400 kilometer naar Rome. In 100 dagen doorkruiste hij 6 landen. Afgelopen zondag zat zijn avontuur erop. Zijn uitdaging werd opgezet ten voordele van ‘Eight’. Dit goede doel geeft geld rechtstreeks aan mensen in armoede zonder beroep te doen op grote instellingen of grote budgetten. Eenvoudige gsm’s, mobile money en de steun van een kleine, overtuigde groep ondernemers en altruïsten maakten dit mogelijk. De mensen in armoede wonen in een klein dorp in de mijnstreek van DR Congo dat gebukt gaat onder de klimaatsverandering.

18 juli