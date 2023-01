Maastrichtse directeur bedevaartorganisatie nog net voor pensioen pauselijk onderscheiden

Hasselt 5,1 miljoen euro en het duurste winkelpand in Limburg is van jou

Het pand van WE Fashion in de Hasseltse Demerstraat staat te koop, samen met het achterliggende pand in de Raamstraat. Prijskaartje? 5,1 miljoen euro. Daarmee is het meteen het duurste winkelpand dat in Limburg te koop staat.

27 januari