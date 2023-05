LIVE Promotie/ degradatie | NAC Breda dankzij rake penalty vlak voor rust op voorsprong tegen MVV

Terwijl hun slachtof­fer doodbloed­de in gracht, gingen daders op café: hoe moordzaak uit 1918 zelfs de koningin niet onberoerd liet

Het is vrijdagavond, 5 april 1918 en bij café Gendarme in de Minderbroedersstraat hebben Truienaren Gaston Vandertaelen en Joseph Rietjens het naar hun zin. Ze zijn beschonken en gaan net een nieuwe fles wijn soldaat maken. Niemand van de stamgasten beseft dan dat het duo zonet een moord heeft gepleegd. Welke gruwelijke feiten gebeurden er amper twee uur eerder in de stad? En waarom kozen ze net dit slachtoffer uit?