Ingestorte stadsmuur Maastricht wordt volgend jaar gerestaureerd

Lekker eten, muziek én veel ambiance verzekerd tijdens ‘Allez Stalen­straat’: “Hier krijg je de hele wereld op je bord”

Wie dit weekend werelds wil genieten, mag ‘Allez Stalenstraat’ niet aan zich laten voorbijgaan. Dan pakt het handelscentrum van Waterschei weer uit met specialiteiten, muziek en vakmanschap uit de wijde wereld. Ook de vele handelaars en horecazaken in de straat stomen zich klaar om dit weekend extra uit te pakken: “We voelen dat de stad veel in de Stalenstraat investeert, we hopen dan ook dat we onze wijk weer in zijn oude glorie kunnen herstellen.”