HUIZENJACHT. Riemst, landelijke gemeente tegen de Nederlandse grens: “Eeuwenoude vierkantshoeves gaan makkelijk voor 600.000 euro of meer”

Hoeselt Drie verdachten aangehou­den voor teelt van 800 wietplan­ten in Hoeselt

De onderzoeksrechter in Tongeren heeft maandag beslist om drie verdachten aan te houden en op sluiten in de gevangenis op verdenking van wietteelt. In een woning aan de Hernerweg in Hoeselt ontdekte de lokale politie zondag een plantage met 800 wietplanten.

20 december