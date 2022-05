“Hij had de looks van Freddie Mercury, maar ook hetzelfde dubbelleven”: met opsporingsfoto’s hoopt zoon het verhaal van Edgard te ontrafelen

RiemstDe ‘Freddie Mercury van het Limburgse Vlijtingen’, dat was slager Edgard Linmans. Niet alleen de fysieke gelijkenis is treffend. Edgard stierf – net zoals de rocklegende – al op 44-jarige leeftijd aan aids, na een verborgen leven te hebben geleid. Vandaag hoopt zijn zoon Raf via zelfgemaakte opsporingsaffiches in contact te komen met dorpsbewoners die zich zijn vader 30 jaar na zijn dood herinneren. “De schrik om die verhalen kwijt te raken, is er zeker.”