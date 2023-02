Heracles tankt in Maastricht vertrouwen na zwaarbevochten zege op MVV

Sint-Truiden Eerste Limburgse ‘slow cabins’ strijken neer op geheime plek in Truiense natuur, en je kan er overnach­ten: “Heel even rust, weg van de buitenwe­reld”

Waar ze precies staan, blijft een goed bewaard geheim, maar Sint-Truiden heeft voortaan vier ‘slow cabins’ op haar grondgebied. Midden in de natuur kunnen bezoekers er een weekendje ontspannen en even traag leven. Letterlijk dan. Momenteel staan er in heel België zo’n 20 slow cabins en zelfs in Ierland is het concept al geïntroduceerd. In Limburg zijn de vier Truiense rustplekjes de enige. Wij mochten binnenin een kijkje nemen.