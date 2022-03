Help deze zaterdag met het opruimen van zwerfvuil in het natuurgebied Plateau van Caestert en maak samen de gemeente een beetje mooier

Straat.net is een zwerfvuilactie van Limburg.net, samen met de gemeente Riemst en met de steun van OVAM. Met deze actie wil Natuurpunt Riemst duidelijk maken dat afval wegwerpen in de natuur of op de openbare weg not done is. Erger jij je ook aan sluikstorters of wil jij gewoon je steentje bijdragen aan een propere gemeente? Steek dan dit weekend je handen uit de mouwen en help om zwerfvuil en sluikstorten op te ruimen in het natuurgebied Plateau van Caestert. Je kan komen helpen op zaterdag 19 maart tussen 9u en 13u. De vrijwilligers verzamelen om 9u op de parking bij de Steenstraat, onder de brug in Kanne. Afvalgrijpers, zwerfvuilzakken en een welverdiende drink na de opruimactie worden voorzien. Meer informatie vind je hier.