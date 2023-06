Grote renovatie bij Maastricht-Aachen Airport: zeventigduizend ton asfalt gelegd

Ontsnapte zeearend na twee maanden 110 km verderop gevangen: “Wat kilo’s kwijt, maar verder stelt hij het goed”

Een grote opluchting bij het park Labiomista van Koen Vanmechelen: na meer dan twee maanden is één van de ontsnapte Stellers zeearenden eindelijk terecht. Het dier werd gevangen in het Nederlandse Schoonrewoerd, nabij Utrecht, zo'n 110 kilometer verder. Ook de locatie van de tweede ontsnapte vogel is bekend, maar die zit zelfs nog een stuk noordelijker. Bekijk hieronder de beelden van het moment waarop de dierenarts het verdovingspijltje afschiet.