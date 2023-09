Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Riemst vandaag

“Een totaalbele­ving voor wie houdt van natuurlij­ke, minerale make-up”: Eerste ma­ke-upfestival gaat door in Hasselt

“Met spijt in het hart, maar het heeft geen zin om zonder tickets zaterdag af te zakken naar ons make-upfestival”, klinkt het bij beautyonderneemster Caroline Rigo. Make-upliefhebbers worden vandaag in Ipanema Hasselt volledig ondergedompeld in alles wat rond natuurlijke make-up draait. Nieuwe producten testen, workshops en zelfs op de foto gaan met enkele bekende gezichten: “Mogelijk komt er een vervolg, maar eerst focussen we ons met het team op wat er zaterdag komt.”