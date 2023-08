“‘s Avonds is het opvallend kalmer, maar kom binnen een maand nog eens kijken”: rust lijkt terug te keren in Sint-Trui­den na maatrege­len tegen overlast

Sinds woensdag 23 augustus is alcoholgebruik in de straten van centrum Sint-Truiden verboden. Burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V) nam die beslissing eerder deze week na wantoestanden en overlast in de stationsbuurt. Buren waren bijna dagelijks getuige van vechtpartijen, pestgedrag, drugs- en alcoholgebruik en sluikstorten. “Sinds deze week is de rust wat teruggekeerd. Maar voor hoelang?”, klinkt het. Drie dagen na het alcoholverbod, blikt de buurt terug op de woelige weken.