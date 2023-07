Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Riemst vandaag

Bouwvakker plant mes vijf centimeter diep in borst van baas: “We waren al twee weken niet betaald”

“Ik werd bedreigd met een mes door mijn baas.” En toch was het net die baas die met een steekwonde van vijf centimeter diep in het ziekenhuis belandde. Aan de basis lag een discussie over geld met zijn Bulgaarse werknemer, die hoopt dat de rechter het vandaag bij de kwalificatie ‘slagen en verwondingen’ houdt. Zoniet, zal hij niet snel terug kunnen keren naar Bulgarije.