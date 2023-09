Technicus zwaarge­wond door steekvlam bij installa­tie digitale meter in Hoeselt

Een technicus is woensdagvoormiddag zwaargewond geraakt toen er iets misliep bij het installeren van een digitale meter in de De Bormanlaan in Hoeselt. Om een onbekende reden ontstond er een steekvlam, waarbij de technicus, een onderaannemer van Fluvius, brandletsels in het gezicht opliep. De man is zwaargewond maar buiten levensgevaar afgevoerd naar het UZ Gasthuisberg in Leuven.