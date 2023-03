Gemeenten 'roeien met riemen die ze hebben' in crisisnoodopvangen

RESTOTIP. Plantaar­dig lunchen bij Soft in Beringen: “Vegan hoeft helemaal geen droge kost te zijn, onze klanten zijn zelfs meestal géén vegan eten gewoon”

Van de pannenkoeken bij het ontbijt tot de warme panini’s als lunch en de gebakjes achter: bij Soft in Beringen is alles plantaardig. Het gezellige zaakje is sinds de zomer te vinden op de Lutgartsite toen Shauni Nuyts met haar cateringbedrijfje een vaste stek zocht om mensen te ontvangen. “En dat is al zo goed meegevallen", klinkt het. “De overgrote meerderheid van onze klanten is niet eens veganistisch. Ze laten zich gewoon verrassen en het verdict is meestal heel positief!”