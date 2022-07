Gemeente Riemst wil begraafplaatsen opwaarderen: meer groen, minder verwaarlozing

Op de gemeenteraad van 4 juli werd het startsein gegeven om de begraafplaatsen om te vormen naar parkbegraafplaatsen, om de rustplaatsen van onze dierbaren op te waarderen. Dit project zal geleidelijk aan verlopen met respect voor het historisch erfgoed. Voor een opwaardering van begraafplaatsen is het belangrijk om te weten of de graven een concessie hebben of niet. Als ze wel een concessie hebben, dan zijn de nabestaanden verantwoordelijk en mag de gemeente geen werken aan dat graf uitvoeren. Als er geen concessie is, dan is het graf eigendom van de gemeente en is die verantwoordelijk voor het onderhoud. Omdat het niet altijd even duidelijk is welke grafstenen een concessie hebben, biedt de gemeente éénmalig de mogelijkheid om een concessie aan te vragen. Zo kan iedereen die wil het graf van de nabestaande behouden.