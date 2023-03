Fietser gewond bij ongeval met auto in Maastricht

VROUWENVOETBAL SUPER LEAGUE KRC Genk Ladies treft met leider OHL (competitie) en Club Brugge (beker) twee toppers op één week: “De kopjes zitten weer fris”

KRC Genk ladies staat voor twee belangrijke wedstrijden op één week tijd. Zaterdag om 18 uur komt ongeslagen leider OHL op bezoek en een zeven dagen later knokt het team van Guido Brepoels in Brugge voor een finaleplaats in de Beker van België. Na een moeilijke periode staan de Genkies klaar om opnieuw te verrassen. “De frisheid is terug en met een nieuwe veldbezetting gaan we OHL het vuur aan de schenen leggen”, klinkt Brepoels strijdvaardig.