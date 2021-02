Eén kans op 50 miljoen: drie dagen na een vijfling maken schapenboeren geboorte van uiterst zeldzame zesling mee

VlijtingenIn Vlijtingen bij Riemst is afgelopen zaterdag een schaap bevallen van een zesling. Dat is een enorm zeldzaam fenomeen. Woensdagnacht verwelkomden de schapenboeren Andi Meyers (35) en Lars Daenen (15) ook al een vijfling. “Gelukkig is iedereen gezond en wel. We zullen de moeder zeker helpen om de komende tijd melk te geven”, vertelt Andi enthousiast.

Zaterdagavond rond 16 uur begonnen bij de moeder de weeën. “Wij zagen op de camera’s dat de bevalling was ingezet”, start Andi zijn verhaal. “Omdat we de schapen graag alle rust geven hierbij, gaan we er niet bij staan. Om 17 uur was het water gebroken en de bevalling is vervolgens extreem vlot verlopen. Toen ik in de stal kwam, zag ik al drie lammetjes… Bij dergelijke bevallingen laat ik altijd de veearts iets weten. Vervolgens kwam het vierde lammetje en ook het vijfde en het zesde.”

Volledig scherm De geboorte van de zesling in Vlijtingen © RV

Kans van één op 50 miljoen

“De kans dat zoiets gebeurt, is één op een miljoen”, vertelde Andi ons donderdag na de bevalling van de vijfling. Een zesling is dan nog iets unieker. “We hebben de berekening eens gemaakt, de kans moet ongeveer één op vijftig miljoen zijn”, lacht hij. “We hadden wel gezien dat de ooi in verwachting was van meerdere lammetjes. Op basis van de scan dachten we aan een drieling. In tegenstelling tot de ooi deze week stond ze niet echt op ontploffen, maar uiteindelijk bleek ze dus van zes lammetjes in verwachting te zijn.

Volledig scherm De geboorte van de zesling in Vlijtingen © RV

Zowel moeder als de zes lammetjes zijn gezond en wel. “Eén lammetje is wel achterstevoren op de wereld gebracht, maar dat bleek geen probleem te zijn. Ze drinken allemaal goed en ogen 100% in orde. Nu gaan we ervoor zorgen dat de moeder niet zal afzien tijdens de eerste weken na de bevalling.”

Hoge vruchtbaarheid

Of er iets speciaals in de Vlijtingse grond zit, willen we wel weten. “Ik kweek al jaren met Swifter, een ras dat gekend staat om de hoge vruchtbaarheid. We zetten de vruchtbare ram en ooi ook pas bij elkaar als de ooi aan de vierde eisprong zit, want dan heeft ze de meeste eicellen. Toch blijft het uniek om een zesling te verwelkomen.”

Volledig scherm De geboorte van de zesling in Vlijtingen © RV

Volledig scherm De geboorte van de zesling in Vlijtingen © RV