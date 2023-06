Drie personen gewond door ongeval op A79, weg dicht

Jager (74) die celstraf riskeerde voor neerschie­ten van vosje Sammie vrijgespro­ken: “Anonieme getuigenis is onvoldoen­de bewijs”

De 74-jarige jager uit Riemst, die een celstraf riskeerde omdat hij in mei 2020 vossenwelpje ‘Sammie’ doodschoot in Riemst, is vandaag door de strafrechter vrijgesproken. De natuurinspecteur en de anonieme getuige bouwden bewijslast op tegen de zeventiger. Maar niet afdoende, zo blijkt nu.