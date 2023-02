Drenthe gaat niet handhaven bij boeren zonder natuurvergunning

Zaakvoer­der (32) schoon­heids­sa­lon die verzeke­raar oplicht, krijgt twee jaar cel: “Zijn gulzigheid is hem fataal geworden”

Een zaakvoerder (32) van een schoonheidssalon in Lanaken is veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar, omdat hij met valse schadeaangiftes tot drie keer toe verzekeraar Ethias oplichtte om zo zelf geld te incasseren. R. betrok ook zijn broer en ex-partner in zijn verzonnen verhalen.