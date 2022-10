Deze maatregelen neemt Riemst tegen energiecrisis: “Binnenkort energiebeurs voor onze inwoners”

Hoe laag de temperatuur in de publieke gebouwen precies zal staan, is nog niet 100% duidelijk. “De bedoeling is dat het deze winter 19 graden zal zijn in onze gebouwen", zegt schepen van Klimaat & Duurzame ontwikkeling, Peter Neven (CD&V). “We zitten helaas met een vrij oud gebouw waarbij de verwarming nog met draaiknoppen werkt. Maar dat de temperatuur lager zal zijn dan andere jaren, staat vast.”

De straatverlichting zal in Riemst waarschijnlijk tussen middernacht en 5 uur uitgeschakeld worden. “Dat hebben we zo besproken met de gemeenten in onze cluster maar nu is het nog wachten op het overleg van Agentschap Wegen en Verkeer. Het zal van hen afhangen wanneer we de straatverlichting precies kunnen uitschakelen.” Of er kerstsfeer in Riemst zal zijn, is nog niet besproken. “Binnen een maand zullen we kijken wat de stand van zaken is en of we de kerstverlichting zoals andere jaren zullen bovenhalen.