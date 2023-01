Cash genoeg maar of een overval op een casino zo’n slim idee is? ‘Pakkans is groot’

Hasselt Vijftiger riskeert 18 maanden cel voor seks met minderjari­ge asielzoe­ker: “Ik was echt geschrok­ken van zijn leeftijd”

In de Hasseltse strafrechtbank kwam deze ochtend een zaak voor van een 55-jarige beklaagde die een seksuele relatie aanging met een minderjarige asielzoeker. De beklaagde gaf de 17-jarige jongen geld, naar eigen zeggen uit medelijden en om sigaretten te kopen. De procureur des konings was het daar niet mee eens: “Het is duidelijk dat de beklaagde op zoek was naar een kwetsbaar slachtoffer om seks mee te hebben tegen betaling.” De zaak kwam op een aparte manier aan het licht.

27 januari