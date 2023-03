Carnavalsvierders in Vlijtingen gaan op de vuist: drie agenten werkonbekwaam

Sint-Trui­den is klaar voor bloesempe­ri­o­de vol activitei­ten: “Schemer­wan­de­ling in boomgaar­den, ritje met bloesembus of jaarlijkse bloesemze­ge­ning”

Op geurige, kleurrijke bloemetjes is het nog even wachten, maar Sint-Truiden bereidt zich al volop voor op de bloesemperiode. Zondag 12 maart wordt het startschot gegeven van de bloesemcampagne ‘Hier begint de lente!’ met een bijzondere bloesembeleving. En ook later in maart en april staat er heel wat op het programma.