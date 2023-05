Caféruzie loopt uit de hand in Riemst: zaakvoerder en klant neergestoken

Maasland Poëziewed­strijd rond de Maas kent groot succes: bijna 1.500 scholieren schreven zich in

Poëzie niet populair? Voor de wedstrijd ‘De Maas is niet zomaar een blauwe lijn’ schreven zich maar liefst 1.488 middelbare scholieren in. Zestig gedichten werden gebundeld in een uitgave van Clavis. De organisatie was in handen van het Algemeen Nederlands Verbond, Orde van den Prince en Marnixring.