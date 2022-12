‘Brave vader’ krijgt vier jaar cel voor perverse chatsessies met tienermeisjes: “Hij randde hen onder dwang aan”

Sint-Truiden Geen belastings­ver­ho­ging voor Truienaar, maar wel een stads­schuld van 3.000 euro per inwoner: “We zijn een gezin dat zijn erfenis verkoopt maar de leningen niet kan afbetalen”

Op de gemeenteraad van Sint-Truiden is de aangepaste begroting goedgekeurd, al ging dat niet zonder slag of stoot. De stad kampt al enkele jaren met een hoge schuldenberg en die is nog niet kleiner geworden. Wel plant het stadsbestuur in 2023 zes grote projecten voor een totale investering van 51 miljoen euro. Op de planning staan onder andere de aanleg van een fietsring rond de stad en de ontharding van de Veemarkt.

21 december