Brandweer redt kitten uit auto in parkeergarage Maastricht

Café De Sjötter sluit een maand na steekpar­tij de deuren: “Het zal nooit meer hetzelfde zijn voor ons”

Café De Sjötter in Kanne, waar eind mei een steekpartij plaatsvond, is vanaf nu over te nemen. De uitbater, die samen met zijn buurman gewond geraakte, is zodanig aangedaan van het voorval dat hij de deuren zal sluiten. “Wat ons veilige tempeltje was, werd onze grootste vijand”, klinkt het.