Bewoonster en hond gewond bij keukenbrand Maastricht

Lanaken Herderin Kristel zet natuurbe­heer verder in Lanaken

Er lopen weer schapen rond in Lanaken. Voor het tweede jaar op rij worden ze aangestuurd door herderin Kristel Vautmans. Die zag recent haar contract verlengd. Ze zorgt voor het natuurbeheer in het Zouwdal, het Uilenspiegelpark, de heide aan de Daalbroekstraat en de wachtbekkens in het Europark, goed voor 11 hectare grond. De begrazing gebeurt met 80 Kempische heideschapen.