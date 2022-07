Bestuurder (21) die voetganger voor dood achterliet, is aangehouden

Sint-Truiden Truiense Fabienne Paques mag plaatsne­men op koninklij­ke tribune

Vijftig mensen die het beste van zichzelf geven om anderen te helpen, mogen deze donderdag mee op de koninklijke tribune voor het nationale defilé, een initiatief van het burgerplatform BeHeroes in samenwerking met het koninklijk paleis. De Truiense Fabienne Paques, stichter en drijvende kracht achter de Belgische organisatie ‘Spaanse Honden in Nood (SHIN)’, ook gekend als ‘Animal Care Espana (ACE|SHIN)’ is één van hen. Op ruim 20 jaar tijd redde ze 26.000 honden uit Spaanse dodingsstations, en bezorgde ze hen een nieuwe fijne thuis.

