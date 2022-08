Auto crasht na politieachtervolging in maïsveld: bestuurder spoorloos

Een politieploeg in anoniem dienstvoertuig bevond zich op de Bilzersteenweg in Riemst toen het gekruist werd door een wagen die aan hoge snelheid in de richting van Riemst reed. De buitensporige snelheid deed de ploeg beslissen rechtsomkeer te maken en de laagvlieger te intercepteren. Op deze verbindingsweg waar een maximumsnelheid van 70 km/u geldt, reed het voertuig minstens 160 km/u.

Ter hoogte van een verkeerseiland in het centrum van Riemst had de bestuurder grote moeite de controle over zijn voertuig te bewaren. Tijdens de achtervolging haalde de bestuurder van het vluchtend voertuig heel wat gevaarlijke toeren uit, en bracht hij andere weggebruikers in gevaar door enkele keren te spookrijden. Op een bepaald moment raakte hij de controle kwijt over het stuur, miste ei zo na een bushokje en schoot dwars over de rijbaan een veldweg in. Op een maïsveld kwam het voertuig, waarvan ondertussen een wiel was losgekomen, tot stilstand.