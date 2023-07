Arrestatie na inval op drugsboten in Maastricht

TROTS OP EIGEN STREEK. Zussenker­mis, waar 20 vrouwen een haan de kop afslaan: “Barbaars of traumatise­rend? Nee hoor, zelfs mijn eigen haantje heeft daar al gehangen”

Een schort, een blinddoek, een sabel en een dode haan: meer hebben de inwoners van Zussen (Riemst) niet nodig op kermismaandag om zich te amuseren. Al mag het merendeel enkel kijken, want het ‘haanslaan’ zelf is voorbehouden voor twintig ongetrouwde vrouwen. Een middeleeuwse traditie voor de ene, pure barbaarsheid voor de andere. En daar zoekt de gemeente nu al even de gulden middenweg in. “Maar hoelang het nog zal bestaan? We hebben er al in de rechtbank voor gezeten...”