Aftrap nieuw seizoen Flikken Maastricht trekt 1,7 miljoen kijkers

Vrouw in rolstoel zwaarge­wond na aanval door drie American Staffords: honden worden onderzocht

In Lanaken gebeurde dinsdagvoormiddag een incident in een huis in de Jan Rosierlaan. Een vrouw lijkt daar aangevallen te zijn door haar drie American Staffords. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis en haar drie honden verblijven voorlopig in het dierenasiel in Kinrooi. Het onderzoek naar wat er precies gebeurd is, loopt nog.