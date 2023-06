Academisch ziekenhuis en universiteit Maastricht willen nauwer gaan samenwerken

HUIZEN­JACHT. Ha­mont-Achel, de duurste gemeente van Limburg: “Hier kun je vier uur fietsen zonder één auto tegen te komen”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze keer trekken we naar Hamont-Achel, volgens de cijfers de plaats waar de woningprijzen in Limburg het hoogst liggen. “Maar ook met een lager budget kun je hier bouwgronden, appartementen of zelfs starterswoningen vinden.”