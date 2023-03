Aanhouding na vondst 20.000 xtc-pillen en 10 liter ghb in woning Maastricht

Bestuur­ster (33) vlucht weg van verkeers­con­tro­le, rijdt politiemo­tard aan, en... ontsnapt aan zware straf: “Niet bewezen dat ze die agent wilde doden”

Een vrouw uit As, die op 13 september 2020 wegvluchtte van een verkeerscontrole in Oudsbergen en aan 100 km per uur een politiemotard aanreed, ontsnapt met een werkstraf aan een zware veroordeling voor poging doodslag. Voor de getroffen agent weegt het gevolg van de aanrijding vooral psychisch door. En de vrouw? Die kwam met een eigen versie van het voorval op de proppen.