88-jarige voetganger omgekomen door aanrijding in Maastricht

Man (63) slaat partner bont en blauw: “Ze is zelf tegen de deur gelopen en gevallen en nee, ik heb de hulpdien­sten niet gebeld”

Een 62-jarige vrouw uit Oudsbergen werd in de nacht van 7 januari 2022 wakker op de koude vloer van haar woning met allerlei verwondingen over haar hele lichaam. Zelf herinnerde het slachtoffer zich niet wat er was gebeurd. Het verslag van de wetsarts bracht haar partner S. (63) in een heel lastig parket. Dat komt de man nu duur te staan. Dat het slachtoffer nog altijd zwaar lijdt onder het misbruik, lees je hier.