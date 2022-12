1.3 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Riemst raakten jullie het meest in 2022: van het meest inventieve café van het land tot de sluiting van Bakkerij Franssen

Opmerkelijke verhalen

We beginnen het overzicht met een opmerkelijk verhaal over een verborgen café. De politie haalde in februari drie volwassenen en twee kinderen uit de groeve, die in een zelfgebouwd ondergronds café vertoefden. “Onbegrijpelijk dat hier een gezin mét een baby rondliep.” Vensters, tafels, stoelen en zelfs een toog van mergelblokken en flesjes bier als versiering. Agenten konden hun ogen niet geloven toen ze in de groeves van Riemst een café ontdekten, inclusief barman. “Boven de deur hing zelfs de naam van hun zaak”, zegt politiekorpschef Dirk Claes, die wijst op het instortingsgevaar én risico op verloren lopen. “Ik heb hier in mijn kinderjaren ook gespeeld, maar het is echt te gevaarlijk”, zei burgemeester Mark Vos (52).

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De naam van het café is een knipoog naar hoe het ‘mooie’ café slecht te bereiken is. © BIHORI

Nog meer opmerkelijk nieuws kwam in mei toen Raf opsporingsaffiches verspreidde om meer over het leven van zijn overleden vader te weten te komen. De ‘Freddie Mercury van het Limburgse Vlijtingen’, dat was slager Edgard Linmans. Niet alleen de fysieke gelijkenis is treffend. Edgard stierf – net zoals de rocklegende – al op 44-jarige leeftijd aan aids, na een verborgen leven te hebben geleid. Afgelopen jaar probeerde zijn zoon Raf in contact te komen met dorpsbewoners die zich zijn vader 30 jaar na zijn dood herinneren. “De schrik om die verhalen kwijt te raken, is er zeker”, vertelde hij.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Zoon Raf op zoek naar mensen die zijn vader Edgard Linmans uit Vlijtingen kenden. © RV

In juli escaleerde een ruzie tussen een Duitser en een Nederlander tot een zware vechtpartij aan het Albertkanaal in Kanne. Eén Duitser zou naakt gezwommen hebben, waarbij anderen daar opmerkingen over maakten en hem vroegen om zijn broek terug aan te doen. De juiste omstandigheden blijven vaag, maar wél zeker is dat de discussie ontaardde en er een heuse vechtpartij losbarstte. De Nederlander haalde daarbij een machete uit zijn kofferbak en takelde de man toe met zijn vuisten. Hij ging zich zelf later aangeven en werd in het verleden al veroordeeld voor zware agressie.

Slechte afloop

Er kwam bij 2022 ook heel wat slecht nieuws in de gemeente kijken. Zo sloot Bakkerij Franssen na 44 jaar de deuren door torenhoge prijzen en onmogelijke concurrentie. “Na 44 jaar met veel liefde en overgave moet ik jullie helaas melden dat op 31 december dit jaar onze zaak definitief zal sluiten”, kondigde zaakvoerder Christel Franssen in augustus aan. “De concurrentie wordt hoe langer, hoe groter, de prijzen van de energie en onze grondstoffen rijzen de pan uit en dan volgen er in 2023 nog wegenwerken van meer dan acht maanden”, vertelde Christel. “De situatie is onhoudbaar.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Christel Franssen moet stoppen met haar bakkerij in Riemst. © Mine Dalemans

Ook dit verhaal kent een slechte afloop. In juli reed een 21-jarige bestuurder een 29-jarige Riemstenaar aan en liet hem voor dood achter aan de Jodenstraat. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan zijn hoofd en rug. Hij werd overgebracht naar het brandwondencentrum. Mogelijk liep hij de brandwonden op doordat hij werd meegesleurd over het asfalt. “Ik hoorde iemand kermen van de pijn onder mijn venster”, vertelde Jean-Marie Willems die het slachtoffer ter hulp schoot. De bestuurder is enkele dagen later aangehouden.

(Lees verder onder de video)

Celstraf

Een ‘modelvader’ (45) uit Riemst riskeert een celstraf van ruim drie jaar, nadat hij in augustus 2020 twee jonge meisjes van 13 jaar tijdens een chatsessie met een speciaal bewerkt en ‘uiterst pervers filmpje’ wilde overtuigen om hun kledij uit te trekken. Een van de meisjes stapte bang naar de politie, waarna heel wat meer aan het licht kwam. “Zeer ernstige en perverse feiten”, sneerde de procureur.

Folklore

Afsluiten doen we met een verhaal vol folklore. Zo kwamen er heel wat reacties op de traditie waarbij ongehuwde vrouwen uit Zussen (Riemst) de kop van een gestolen haan afslaan. Het beruchte ‘haanslaan’ levert onvergetelijke herinneringen op, maar de middeleeuwse traditie zorgde ook al voor heel wat controverse. “Ooit hadden we zelfs een rechtszaak aan ons been”, zegt schepen van Cultuur én uitblinker in het haanslaan, Anja Slangen (CD&V).

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het folkloristische gebeuren haanslaan vindt traditiegetrouw plaats op kermismaandag © Mine Dalemans

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nóg harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.