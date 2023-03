Zijn de huurprijzen in Retie bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Gemeente en IOK binden strijd aan met leegstand in winkelcen­trum: ‘We willen eigenaars sporen tot actie”

Gemeente Mol wil de leegstand in het winkelcentrum terugdringen en voert daarom een leegstandbelasting in. De nieuwe maatregel moet eigenaars van leegstaande handelspanden aanmoedigen om actie te ondernemen. “ Langdurige leegstand – én dus de hoge jaarlijkse belasting - kunnen de eigenaars in de eerste plaats zelf vermijden door verbeteringswerken uit te voeren aan het pand, de huurvoorwaarden aan te passen of andere actie”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans (CD&V).